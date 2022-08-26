Проект школьника из Уфы получит господдержку до 3 млн рублей

Награда ждет победителя конкурса «Культурная инициатива» Арсения Гайнуллина. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Победителя конкурса определила глава ведомства Ольга Любимова в первый день Детского культурного форума. Всего на конкурс представили 32 проекта, 12 из которых вошли в короткий список. После доработки организаторы выбрали семерых участников для презентации своих идей главе Минкультуры РФ.





Победитель предложил создать серию выпусков для видеоблога, ориентированного на подростков и посвященного 100 вещам, которые стоит изучить в Приволжье. Проект получит до 3 млн рублей.





Тимур Рысаев из Казани предполагает создать аудиотактильный макет ансамбля Казанского кремля. При взаимодействии с ним незрячие люди будут слушать записи о той части объекта, которую они изучают в данный момент.





София Афанасенко из Иркутска хочет расширить масштаб Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд» и создать для него киноплощадку, где можно проводить показы фильмов-участников, встречи с экспертами и др.





Дарья Божченко из Нового Уренгоя считает важным запуск федеральной Ассоциации юных композиторов, которая помогала бы начинающим авторам.





Жительница Иванова Анастасия Данилова предложила формировать условия для гармоничного общения детей и подростков со своими сверстниками с особыми потребностями с помощью современных форм инклюзивного творчества.





Финалистка из Каспийска Шамсият Алиева хочет разработать мобильное приложение, которое объединит культурные объекты в разных частях планеты, связанные с творчеством Расула Гамзатова.





Дарья Подстрелова из Благовещенска предложила провести концерты в Амурской области с целью информирования молодежи о возможностях Пушкинской карты.





По итогам защиты Ольга Любимова заявила, что все проекты финалистов получат поддержку. «В Министерстве культуры на каждого найдется отклик, своя программа и своя команда», — подчеркнула она.





Фото: Минкультуры РФ