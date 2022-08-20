Пропавший Artik появился на концерте Качера с «Грустным дэнсом»

Вокалист поп-дуэта Artik & Asti Артем Умрихин спел трек без напарницы Севиль Велиевой, сообщил StarHit.





По информации издания, в последние месяцы об артисте ничего не известно. При этом вторая участница выступает одна с популярными песнями группы. На этом фоне появились слухи о распаде команды, а также предположения о том, что Артик хочется остаться только продюсером проекта.





На дне рождения рэпера Артема Качера, которого он тоже продюсирует, мужчины исполнили «Грустный дэнс». Они записали песню в 2019 году втроем с предыдущей вокалисткой.





В прошлом году группу покинула Анна Дзюба, которая пела в коллективе с момента его основания. Она продолжила сольную карьеру под именем Anna Asti. СМИ сообщали, что Artik и поклонники дуэта тяжело переживали уход солистки. Ей на смену пришла Севиль Велиева. Пока Умрихин не дает комментариев по поводу дальнейшего развития проекта, который он основал в 2010 году.





Фото: кадр из клипа «Грустный дэнс»