На фестивале «Русское поле» в Москве приготовят 2 тонны каши по рецепту 1147 года

Для этого из Турции привезут уникальную кастрюлю, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.





«Масштабная развлекательная программа порадует горожан и гостей столицы интересными рекордами. <...> Одна из каш была изготовлена в 1147 году (год основания Москвы князем Юрием Долгоруким. — Прим. ТАСС), вот, эта каша будет приготовлена на нашем фестивале в большом количестве», — сказал Сучков.





Фото: скриншот