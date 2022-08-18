На фестивале «Русское поле» в Москве приготовят 2 тонны каши по рецепту 1147 года

18.08.2022
Рекордное количество каши по рецептуре 1147 года приготовят более 20 шеф-поваров на XI Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле», который состоится в Москве 27 августа в музее-заповеднике «Коломенское». Об этом пишет ТАСС.
Для этого из Турции привезут уникальную кастрюлю, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.
«Масштабная развлекательная программа порадует горожан и гостей столицы интересными рекордами. <...> Одна из каш была изготовлена в 1147 году (год основания Москвы князем Юрием Долгоруким. — Прим. ТАСС), вот, эта каша будет приготовлена на нашем фестивале в большом количестве», — сказал Сучков.
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