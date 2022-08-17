На премию имени Чуковского номинированы авторы и переводчики 60 детских книг

17.08.2022
Авторы и переводчики 60 детских произведений из более чем 25 городов России стали номинантами на московскую премию имени Корнея Чуковского. Об этом сообщается на информационном портале мэра столицы.
«Почти из тысячи заявок жюри выбрало 60 произведений российских поэтов, писателей и переводчиков. Они представляют больше 25 городов страны: Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новороссийск, Якутск и другие», — заявила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.
По словам Сергуниной, финальный список номинантов будет опубликован 16 сентября, а имена победителей станут известны в октябре.
Фото: Pixabay