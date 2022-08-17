На премию имени Чуковского номинированы авторы и переводчики 60 детских книг

«Почти из тысячи заявок жюри выбрало 60 произведений российских поэтов, писателей и переводчиков. Они представляют больше 25 городов страны: Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новороссийск, Якутск и другие», — заявила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.





По словам Сергуниной, финальный список номинантов будет опубликован 16 сентября, а имена победителей станут известны в октябре.





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