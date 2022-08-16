Светлана Лобода показала видео с концерта в Риге

В одном из роликов певицу запечатлели с украинским флагом. На это обратило внимание издание CT News.





Украинская исполнительница опубликовала в телеграм-канале записи с первого после возвращения к концертной деятельности выступления. Мероприятие прошло в Риге в минувшие выходные.





«Сегодня я пою для каждого из вас и для миллионов людей, разбросанных по миру, бежавших от ужасов войны, потерявших свои дома, родных, близких», — сказала артистка, обращаясь к посетителям.





В одном видео ее показали поющей песню на украинском языке и держащей флаг родной страны. Ранее Лободу критиковали за то, что она продолжает петь на русском языке. Аналогичные претензии адресовали и украинскому певцу Максу Барских, который запретил использовать свою музыку в России.





В июле Лобода анонсировала концерты в Европе и Америке. Первое выступление в Таллине отменили из-за того, что площадка не смогла выполнить технические требования артистки, и перенесли на осень. Второе заявленное выступление в столице Латвии состоялось. Дальнейшим расписанием певица пока не делилась.





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