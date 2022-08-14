Актриса Сельма Эргеч раскрыла секрет, как попала в сериал «Великолепный век»

Также Эргеч призналась, что ей нравится исполнитель одной из главных ролей Халит Эргенч. Она отметила, что все проекты с коллегой были очень интересными.





Эргеч получила славу после того, как сыграла роль Хатидже Султан. Девушку сразу же полюбили зрители.





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