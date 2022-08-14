Актриса Сельма Эргеч раскрыла секрет, как попала в сериал «Великолепный век»

14.08.2022
Турецкая актриса Сельма Эргеч заявила, что она случайно узнала о создании исторического проекта «Великолепный век». Она очень хотела получить в нем роль, поэтому попросила агента узнать для нее подробности, пишет «Центральная служба новостей».
Также Эргеч призналась, что ей нравится исполнитель одной из главных ролей Халит Эргенч. Она отметила, что все проекты с коллегой были очень интересными.
Эргеч получила славу после того, как сыграла роль Хатидже Султан. Девушку сразу же полюбили зрители.
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