Тимоте Шаломе показал первый тизер фильма «Целиком и полностью»

11.08.2022
Ролик появился в соцсетях актера, исполняющего одну из главных ролей в романтическом фильме ужасов Луки Гуаданьино.
Лента основана на хоррор-романе Bones & All Камиллы Де Анджелис, рассказывающем историю любви подростков-каннибалов. Повествование следует за Марен (Тейлор Рассел). Девушка путешествует по США в поисках отца, которому хочет задать вопросы о себе и своих пристрастиях. В пути Марен знакомится с Ли (Шаламе), с которым у нее завязывается роман.
«Ты знаешь, я думаю, я плохой человек», — говорит герой Шаламе.
Картина дебютирует на 79-м Венецианском кинофестивале, который пройдет с 31 августа по 10 сентября.
Ранее Гаудиньо, Шаламе, а также Майкл Стулбарг работали над драмой «Назови меня своим именем», где последний сыграл отца главного героя в исполнении Шаламе.
«Целиком и полностью» выйдет в международный прокат 23 ноября.
Фото: кадр из тизера фильма «Целиком и полностью»