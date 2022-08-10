Режиссер новой экранизации «Мастера и Маргариты» сообщил о нехватке денег

10.08.2022
Для завершения постпродакшна фильма «Воланд» не хватает средств на спецэффекты. Об этом рассказал режиссер Михаил Локшин, пишет The New York Times.
Издание опубликовало материал, посвященный актуальному положению российской киноиндустрии и некоторым событиям в отрасли: делу в отношении писателя и сценариста Дмитрия Глуховского, отъезду режиссера Кирилла Серебренникова, а также проблемам с завершением проектов.
Среди последних оказался «Воланд» Михаила Локшина, который назвал картину заложницей ситуации. Сократилось госфинансирование, необходимое для создания спецэффектов. Кроме того, в РФ перестал работать дистрибьютор фильма Universal.
По словам режиссера, команда подвергается «некоторой цензуре в России» и не может представить фильм за рубежом, поскольку он из РФ. «Это какая-то сумасшедшая ситуация», — пожаловался он.
Ранее стало известно, что «Воланд» не получил поддержку от Фонда кино по итогам питчингов проектов от кинопроизводителей-лидеров.
Фото: Pixabay