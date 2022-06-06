«Человек-паук: Нет пути домой» стал лучшим фильмом «Кинонаград MTV»

06.06.2022
Спайдермен обошел «Бэтмена» и «Дюну» в борьбе за MTV Movie & TV Awards 2022, сообщил Deadline.
На церемонии вручения MTV Movie & TV Awards, прошедшей 5 июня, объявили лучшие фильм, сериал, актера и актрису за 2022 год. Победителей выбрали по итогам зрительского голосования.
Фильмом года стал супергеройский блокбастер «Человек-паук: Нет пути домой», а лучшим сериалом — тин-драма «Эйфория». Исполнители главных ролей в этих проектах — Том Холланд и Зендея — отметились наградами за лучшие роли в кино и сериале соответственно.
Картина «Нет пути домой» обошла фэнтези «Дюна», супергеройские экшны «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Бэтмен» и других конкурентов. «Эйфория» победила антиутопию «Игра в кальмара», сериал по комиксам «Локи», спортивную комедийную драму «Тед Лассо» от создателя «Клиники» и др.
Фото: кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»