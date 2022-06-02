Появились новые кадры сериала «Властелин колец: Кольца власти»

02.06.2022
Снимками из грядущего фэнтези-шоу по Легендариуму британского писателя Джона Р.Р. Толкина поделился журнал Empire.
На сайте издания представлены четыре обложки нового выпуска, посвященного «Кольцам власти». Премьера сериала назначена на 2 сентября на стриминге Amazon Prime Video.
Три картинки
посвящены главным героям сериала. Читатели могут познакомиться с юной эльфийкой Галадриэль в исполнении Морведд Кларк, принцем гномов Дурином IV (Оуайн Артур) и его женой Дисой (София Номвет) из Мории. Еще один кадр представляет трех хоббитов-мохноногов.
На четвертой обложке изображен снежный тролль, нарисованный одним из создателей трилогии «Властелин колец», концепт-художником Джоном Хау.
Фото: кадр из тизера сериала «Кольца власти»