Лучшие образцы отечественного искусства из Третьяковки представляют в Якутске

01.06.2022
Выставка «Сокровища Третьяковской галереи» к 100-летию образования Якутской АССР открывается в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия), сообщили в Минкультуры РФ.
Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова назвала проект «выставкой экстра-класса, одним из лучших региональных проектов по уровню и качеству представленных произведений», организованных учреждением в субъектах РФ за последние десятилетия.
«17 представленных работ сняты из постоянной экспозиции галереи, так как для нас очень важно, чтобы жители самых отдаленных уголков нашей страны смогли воочию увидеть главные шедевры музея», — подчеркнула она.
В экспозицию вошли более 50 живописных и скульптурных произведений, представляющих основные художественные направления отечественного искусства ХIХ-ХХ веков и являющихся лучшими образцами русского и советского искусства из постоянной экспозиции и запасников Третьяковки.
Посетители увидят работы представителей классицизма и романтизма К.П. Брюллова и В.А. Тропинина, картины передвижников и импрессионистов А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, И.Е. Репина, И.К. Айвазовского, К.А. Коровина, полотна мастеров соцреализма и «сурового стиля» Ф.П. Решетникова, В.Е. Попкова, В.Ф. Стожарова, скульптуры А.С. Голубкиной и В.И. Мухиной и другие произведения.
Выставка будет работать в основном здании Национальной художественной галереи Якутии с 2 июня по 17 июля.
Фото: Слава Степанов — geliovostok.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59829153