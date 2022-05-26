В Херсонесе пройдет фестиваль «День славянской письменности и культуры»

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Крыму приглашает 29 мая на семейный фестиваль. Об этом информирует Минкультуры РФ.





Фестиваль для всей семьи станет главным событием программы, приуроченной ко Дню славянской письменности. Он пройдет в Византийском дворике Херсонеса с 10:00 до 13:00.





Гостей ждет концертная программа «Мосты Дружбы» с участием фольклорных коллективов. Для детей организуют площадку «Русь талантами богата!», где они познакомятся с историей создания славянской письменности. Юных посетителей ждут интерактивные игры, мастер-классы по глаголице и кириллице, а также по росписи пряников и приготовлению сбитня.





Фото: пресс-служба ГМЗ «Херсонес Таврический»