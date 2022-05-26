Александр Петров снялся с Фанни Ардан в новом фильме Романа Полански

26.05.2022

Александр Петров снялся с Фанни Ардан в новом фильме Романа Полански
Подробности о персонаже артиста в грядущей черной комедии «Дворец», пока не раскрываются, сообщил Variety.

Главные роли в картине польско-французского режиссера Романа Полански исполняют французская актриса Фанни Ардан («Восемь женщин») и немецкий актер Оливер Мазуччи («Фассбиндер»). Также в касте значится американский актер Микки Рурк.

Действие развернется в канун Нового года в роскошном отеле в Швейцарии, ставшем убежищем для представителей привилегированных слоев общества.

В настоящее время идут съемки фильма. Премьера черной комедии назначена на ноябрь 2022 года. 

Фото: кадр из фильма «Герой»