Александр Петров снялся с Фанни Ардан в новом фильме Романа Полански

26.05.2022
Подробности о персонаже артиста в грядущей черной комедии «Дворец», пока не раскрываются, сообщил Variety.
Главные роли в картине польско-французского режиссера Романа Полански исполняют французская актриса Фанни Ардан («Восемь женщин») и немецкий актер Оливер Мазуччи («Фассбиндер»). Также в касте значится американский актер Микки Рурк.
Действие развернется в канун Нового года в роскошном отеле в Швейцарии, ставшем убежищем для представителей привилегированных слоев общества.
В настоящее время идут съемки фильма. Премьера черной комедии назначена на ноябрь 2022 года.
Фото: кадр из фильма «Герой»