МАМТ покажет гала-концерт в честь юбилея главного дирижера театра Феликса Коробова

25.05.2022
Гала-концерт, посвященный 50-летию народного артиста РФ, главного дирижера Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) Феликса Коробова, пройдет в среду на Основной сцене театра, сообщила пресс-служба МАМТа.
«25 мая в честь круглой даты на нашей Основной сцене состоится гала-концерт», — сообщили в театре.
Коробов отметил 50-летие 24 мая.
По данным пресс-службы, в ходе концерта оркестр и хор МАМТа представят симфоническую программу, в которую войдут «Дон Жуан» Рихарда Штрауса, Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Дмитрия Шостаковича, сюита «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля и «Танцы из Галанты» Золтана Кодая.
Фото: Pixabay