Вышел документальный сериал о динозаврах в озвучке Николая Дроздова

23.05.2022
Первый эпизод шоу «Доисторическая планета» (Prehistoric Planet) появился 23 мая на стриминге Apple TV+.
Документальный сериал состоит из пяти серий, которые будут выходить по будням до конца текущей недели. Он расскажет о жизни динозавров, населявших Землю миллионы лет назад.
В оригинале закадровый текст прочитал британский натуралист, телеведущий, один из пионеров доккино о природе Дэвид Аттенборо. Русскую версию озвучил зоолог, биогеограф и телеведущий Николай Дроздов, который более 40 лет вел передачу «В мире животных».
Исполнительным продюсером проекта выступил Джон Фавро («Мандалорец»). Саундтрек написал Ханс Циммер («Темный рыцарь»).
Фото: кадр из тизера сериала «Доисторическая планета»