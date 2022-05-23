Под Архангельском стартует реставрация Макарьевской часовни XVIII века

Восстановительные работы проводятся на памятнике деревянного зодчества, входящего в музей под открытым небом «Малые Корелы». Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.





Летом и осенью плотники-реставраторы музея обновят фундамент сруба часовни, заменят окладные венцы, проведут кровельные работы.





Реставрация еще семи объектов стартовала в музее в 2021 году на средства Минкультуры РФ. Работы затронули Вознесенскую и Георгиевскую церкви, ветряные мельницы из деревень Калгачиха и Юксозеро, дома Кириллова, Дородной и Толстикова.





Часовню Макария Унженского и Желтоводского перевезли из деревни Фёдоровская в поселок Уемское, где располагается музей деревянного зодчества «Малые Карелы», в 1972 году и установили в Каргопольско-Онежском секторе. Интерьер часовни отличается иконами «расписного неба» — каркасного потолка в виде восьмигранной усечённой пирамиды.





Фото: пресс-служба Минкульта РФ