Работы Шагала, Малевича и других авторов вернулись в Россию из Испании

В Русский музей привезли 314 произведений, экспонировавшихся в его филиале в Малаге. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.





Тур в Испанию совершили произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге. Среди авторов — Казимир Малевич, Василий Кандинский, Марк Шагал и др.





Батальные полотна и портреты полководцев кисти Виктора Васнецова, Василия Верещагина и Бориса Кустодиева вошли в экспозицию «Война и мир в русском искусстве». Работы Натальи Гончаровой и Павла Филонова представили на выставке «Авангарды в русском искусстве первой половины ХХ века», посвященной стилистическому многообразию новаторских форм искусства.





Графику Владимира Маяковского, иллюстрации современников к его стихам и скульптурные портреты поэта составили проект «Маяковский — художник и поэт». Также в Испании прошла выставка «Достоевский из Русского музея».





Выставочные проекты в Малаге стартовали в апреле и октябре 2021 года. Сейчас полотна находятся в Русском музее.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ