Новой звездой «Пиратов Карибского моря» может стать Марго Робби

Авторы нового фильма франшизы разрабатывают два разных сценария, сообщил The Sunday Times продюсер проекта Джерри Брукхаймер.





Один сценарий пишется под Марго Робби, которая может сыграть новую героиню. Исполнительница роли Харли Квинн в киновселенной DC может заменить Джонни Деппа, игравшего Джека Воробья.





Во втором сценарии Марго Робби не фигурирует. Другие подробности этой версии продюсер не раскрыл.





По поводу возвращения Джонни Деппа во франшизу «Дисней» Джерри Брукхаймер сказал, что это «вопрос будущего». Ранее сам актер заявил, что даже за миллионы долларов не будет сниматься в «Пиратах».





Когда стартуют съемки новой ленты о приключениях пиратов, неизвестно. Последний на сегодня фильм франшизы вышел в 2017 году.





Фото: кадр из фильма «Отряд самоубийц»