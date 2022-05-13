Книгу «Я шагаю по Москве. Возвращение в утопию» представят в Москве





Фото: кадр из фильма «Я шагаю по Москве», предоставлено пресс-службой «Иллюзиона»

19 мая в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоится презентация книги «Я шагаю по Москве. Возвращение в утопию» с участием авторов Станислава Дединского и Натальи Рябчиковой.В 19:30 начнется показ фильма «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии, после киносеанса пройдет презентация книги, на которой посетители узнают историю создания одного из главных фильмов оттепельного кинематографа.Редакторы-составители сборника построили рассказ о создании кинокартины от финала истории к ее началу, от легенды о фильме через быстрые и организованные съемки к долгой подготовке сценария и идеям, стоявшим за ним.