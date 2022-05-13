Звезда «Сонной лощины» сыграет падишах-императора в «Дюне 2»

13.05.2022
Кристофер Уокен предстанет в образе Шаддама IV во второй части экранизации фантастической саги Фрэнка Герберта, сообщил Deadline.
По словам источников издания, американский актер сыграет одного из антагонистов фильма «Дюна: Часть вторая» режиссера Дени Вильнёва.
Шаддам IV — падишах-император известной Вселенной и глава Дома Коррино. По сюжету книжной серии он является противником дома Атрейдесов.
Съемки сиквела стартуют в июле. «Дюну 2» планируют выпустить на большие экраны в октябре 2023 года. К своим ролям вернутся Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Хавьер Бардем и Стеллан Скарсгард. В новом фильме каст дополнят Флоренс Пью и Остин Батлер.
Фото: кадр из фильма «Сонная лощина»