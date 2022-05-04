В Нижнем Новгороде прочитают последний сценарий Алексея Балабанова

Читка состоится на Балабанов-фесте в центре современного искусства «Арсенал» в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте площадки.

14 мая с 12:00 до 20:00 в Волго-Вятском филиале ГМИИ имени А.С. Пушкина (Арсенале) пройдет мероприятие, посвященное творчеству режиссера Алексея Балабанова и нижегородскому периоду его биографии.

Фестиваль откроется камерным исполнением сюиты «Поручик Киже» Сергея Прокофьева из одноименного фильма Александра Файнциммера (1934). Также в программе - дискуссия «Балабанов. Краткая история его времен», рассказ сокурсника режиссера, кинодраматурга Георгия Молокина о рабочих и личных историях, случившихся с Балабановым в Нижнем Новгороде и его окрестностях, моноспектакль Виктора Сухорукова «Счастливые дни», читка сценария неснятого фильма режиссера «Мой брат умер», законченного за три дня до смерти автора.

С полной программой можно ознакомиться на сайте Арсенала. Вход свободный, на некоторые мероприятия потребуется регистрация.

Фото: Алексей Белобородов, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51895262