В Москве креативных предпринимателей начали обучать интеллектуальному праву

23 апреля стартовала первая в России школа интеллектуального права «Креатус», сообщила пресс-служба образовательного проекта.





«Креатус» — совместный проект Агентства креативных индустрий при департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы и Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.





Проект позволяет самозанятым москвичам, индивидуальным предпринимателям, представителям малого и среднего бизнеса города бесплатно обучиться современным методам управления интеллектуальными правами на творческую продукцию.





Программа ориентирована на представителей арт-индустрии, исполнительских искусств, музыки, кино и анимации, рекламы, индустрии компьютерных игр и ПО, архитектуры и дизайна, моды, издательского бизнеса. Слушатели получат как общее представление об интеллектуальной собственности и принципах ее оборота в цифровой среде, так и знания о нюансах управления интеллектуальными правами в каждой конкретной индустрии.





Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева считает, что креативные индустрии могут стать локомотивом, который позволит российскому бизнесу избежать стагнации.





«Креативные индустрии, частью которых является анимация, бурно развиваются во всем мире, увеличивая свою долю в ВВП многих стран, и Россия здесь не исключение. В частности, если говорить про анимацию, то это одна из самых активно растущих отраслей креативной сферы. Только за последние десять лет суммарный объем производства всех отечественных анимационных студий увеличился втрое. Безусловно, в ближайшие годы развитие анимации и других креативных индустрий будет требовать все больше квалифицированных кадров, а также создания необходимой инфраструктуры. При этом в сфере образования необходимо совершенствовать не только профильные профессиональные направления, но и сделать дополнительный упор на обучение в сфере интеллектуального права. Креативные индустрии создают множество сложных продуктов на стыке различных отраслей, поэтому в ближайшие годы потребуется создание новых механизмов регулирования, а также наработка практики в этой области. В связи с этим открытие школы «Креатус» — важный шаг со стороны городских властей по поддержке и развитию креативных индустрий, который мы, безусловно, приветствуем», — отметила она.





Основной актив «Креатуса» составляют преподаватели — ведущие российские эксперты сферы интеллектуального права, участвовавшие в подготовке отраслевых законов, а также консультанты-практики с опытом работы на сложных судебных процессах, масштабных сделках и госреформах. Среди них — директор Digital IP Екатерина Чуковская, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, основатель центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw Руслан Гацалов и др.





Фото: пресс-служба Школы интеллектуального права «Креатус»