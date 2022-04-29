Подведены итоги Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры

Участники акции, прошедшей с 15 по 24 апреля, привели в порядок более 2 тысяч памятников по всей России, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





В 2022 году в рамках акции организовали 2341 мероприятие на территории 76 регионов. Общее количество облагороженных и благоустроенных объектов культурного наследия, общественно-значимых, исторических и культурных памятников составило 2233. В акции участвовали 20 759 добровольцев.





«В этом году мы смогли организовать акцию на совершенно новом уровне и смогли увеличить масштабы проведения более чем в четыре раза. Хочу выразить благодарность каждому добровольцу, который активно принимал участие в мероприятиях. Вместе с вами мы сделали одно, но очень важное дело — смогли привлечь внимание к сохранению нашего исторического и культурного наследия», — сказала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.





Центральное мероприятие прошло 23 апреля в ГМЗ «Архангельское» в Подмосковье. Добровольцы очистили пейзажный парк от листвы и валежника, а также высадили в нем яблони, после чего для них провели экскурсию и мастер-класс.





В Архангельске более 50 волонтеров провели субботник на территории близ памятника М.В. Ломоносову. Также для них организовали лекцию о знаменитом российском ученом. В Мурманске добровольцы облагородили территорию Художественного музея. Для участников акции провели экскурсию по музею, где им предоставили уникальную возможность посетить фонд открытого хранения, узнать историю учреждения и его экспонатов.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ