Спектакль по мотивам аниме «Мой сосед Тоторо» представят в Лондоне

29.04.2022
Премьера постановки режиссера Фелима Макдермотта по анимационному фильму Хаяо Миядзаки состоится в октябре, сообщает NME.
Спектакль расскажет историю сестер Мэй и Сацуки, которые после переезда на новое место знакомятся с лесными духами, невидимыми для взрослых. Один из них — Тоторо.
Над спектаклем работают драматург Том Мортон-Смит, художник Бэзил Твист, а также Королевская шекспировская труппа.
И.о. худрука труппы Эрика Уайман назвала театральную адаптацию аниме «Мой сосед Тоторо» следующим шагом в создании зрелищных и доступных постановок, показывающих мир глазами детей.
Фото: кадр из аниме «Мой сосед Тоторо»