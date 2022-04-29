В ближайшие три года Минкультуры РФ увеличит число инклюзивных проектов

Министр культуры Ольга Любимова рассказала об этом на заседании рабочей группы по вопросам создания условий для участия инвалидов в культурной жизни общества Комиссии при президенте РФ по делам инвалидов.





По ее словам, за этот период минимум в трети российских образовательных организаций должны появиться волонтерские центры, реализующие инициативы в сфере культурной инклюзии.





Ольга Любимова рассказала, что за 2021 год в рамках нацпроекта «Культура» реконструированы, переоснащены и обновлены 324 муниципальные библиотеки, установлено новое оборудование в 1067 кинозалах и 578 школах искусств. Эта работа проводится с учетом потребностей людей с инвалидностью. Также субсидии на приобретение техсредств для формирования доступной среды предоставлены государственным и муниципальным театрам. Эта работа ведется в рамках реализации партийного проекта «Культура малой Родины».





Для людей с ограниченными возможностями создана возможность прохождения бесплатных стажировок, для чего сформирован специальный реестр учреждений культуры и образовательных организаций, куда включены 56 организаций сферы культуры из 20 регионов. Информация по стажировкам публикуется на сайте Минкультуры РФ, добавила глава ведомства.





«Повысилась также доступность кинотеатров для людей с нарушениями слуха: теперь прокатчики обязаны показывать фильмы с субтитрами не реже двух раз в неделю. А посещаемость театров, концертных залов и культурно-досуговых учреждений в 2021 году выросла почти на 60% в сравнении с предыдущим годом. В кинотеатры и кинозалы стали ходить на 42% больше людей с инвалидностью, библиотеки стали популярнее на 25%, музеи — на 10%», — отметила она.





Министр подчеркнула, что благодаря совместной работе всех федеральных органов исполнительной власти впервые в 2022 году утвержден Межведомственный комплексный план мероприятий до 2025 года. Его цель — обеспечить людям с инвалидностью и детям-инвалидам возможность участвовать в культурной жизни общества.





Фото: Минкультуры РФ

