Презентация книги о создателе образа Чебурашки пройдет в Москве

Издание «Леонид Шварцман. Мастер образа» включает интервью и графику классика отечественной анимации, сообщила пресс-служба «Иллюзиона».





3 мая в 17:00 в кинотеатре «Иллюзион» в Москве состоится презентация книги-альбома, текст к которой написала Лариса Малюкова. В нее вошли интервью, монологи, воспоминания, а также графические произведения народного художника РФ, почетного члена РАХ, режиссера-мультипликатора и художника-мультипликатора Леонида Ароновича Шварцмана, который в этом году отметит 102-летие. Значительная часть материалов опубликована впервые.





В презентации книги примут участие кинокритик и автор текста Лариса Малюкова и режиссер-аниматор Юрий Норштейн. На встрече покажут анимационные фильмы, в создании которых участвовал Шварцман: «Варежка», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев — Завтра будет завтра», «Гирлянда для малышей», «Доверчивый дракон».





Леонид (Израиль) Шварцман (род. в 1920 г.) проработал на киностудии «Союзмультфильм» более полувека. Он участвовал в создании более 60 рисованных и кукольных кинокартин, разрабатывал визуальные образы мультипликационных персонажей, в том числе известного во всем мире Чебурашки. В качестве художника-постановщика работал над лентами «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Дядя Степа — милиционер», «Обезьянки» и др.





Фото: пресс-служба кинотеатра «Иллюзион»