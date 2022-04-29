Ольга Любимова рассказала об актуальных событиях в сфере культуры

29.04.2022
Министр культуры РФ Ольга Любимова выступила на брифинге в правительстве России, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По ее словам, в майские праздники по всей стране пройдут сотни мероприятий — театры, музеи, филармонии и дома культуры подготовили насыщенную программу.
«В каждом регионе будут свои большие, значимые события. В каждом регионе каждое министерство культуры проработало десять самых значимых событий, которые можно посетить по Пушкинской карте», — отметила глава ведомства.
За восемь месяцев действия программы «Пушкинская карта» куплено более 8 млн билетов на сумму 5 млрд рублей. Самыми популярными направлениями стали театры, кинотеатры и музеи, добавила министр.
Более 200 мероприятий пройдут по всей стране в рамках Года культурного наследия народов России. В них примут участие все регионы.
Также министр культуры рассказала о запуске онлайн-платформы «Всероссийская актерская биржа», которая помогает выпускникам театральных вузов в трудоустройстве.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ