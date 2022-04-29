Минкультуры разработало проект плана мероприятий по реализации в 2022–2024 годах Концепции развития креативных индустрий

29.04.2022
В проекте распоряжения не только расписан подробный план мероприятий, но и указаны механизмы их господдержки до 2030 года.
Так, приказ предусматривает закрепление института творческих (креативных) индустрий в законодательстве Российской Федерации, нормативное и правовое обеспечение их развития, комплекс мер по внедрению новых форматов образования в сфере творческих индустрий, развитию инфраструктуры, финансовому обеспечению, в том числе за счет налогового стимулирования и привлечения частных инвестиций, и развитию цифровых сервисов для творческих предпринимателей.
Фото: Минкультуры РФ