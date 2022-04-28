28.04.2022
В честь годовщины Победы в Волгограде проведут показы мультимедийной видеоинсталляции, сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.
В Волгограде на Мамаевом кургане пройдет акция «Свет Великой Победы», посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Световая инсталляция в технике 3D-меппинг охватит главный монумент «Родина-мать зовет!» и подпорную стену на площади Героев. С помощью современных технологий «оживет» скульптура, венчающая памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы».
Показы мультимедийной инсталляции пройдут на главной высоте России 7, 8 и 9 мая в 21:00, 22:00 и 23:00. В День Победы в 22:00 небо над Волгоградом озарит праздничный фейерверк.
Фото: Alexandra Savicheva — http://ajlis.livejournal.com,
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