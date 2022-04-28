В Сириусе начала работать фотовыставка, посвященная особенным детям со всей России

Выставка фоторабот в рамках проекта «Ничего особенного» открылась на федеральной территории «Сириус», на выставке представлены фото детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ментальными расстройствами, пишет ТАСС.

Проект реализован Федерацией адаптивного хоккея при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. В нем приняли участие 20 детей и родителей из 12 регионов России — дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ментальными расстройствами.





Несмотря на диагнозы, все ребята — игроки команд Федерации адаптивного хоккея. Они ведут активную творческую и общественную жизнь: увлекаются разными видами спорта, имеют интересные хобби, снимаются в кино, выступают в проектах со звездами.





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