В «Артеке» откроется выставка о Соловецкой школе юнг

С 8 мая по 14 июня в детском центре «Артек» в Крыму будет работать проект «Мальчики с бантиками». Соловецкая школа юнг ВМФ. 1942-1945 гг.», сообщили в Минкультуры РФ.





Передвижной выставочный проект Соловецкого музея-заповедника посвящен истории Учебного отряда Северного флота и Школе юнг на Соловках.





В этом году школа, располагавшаяся в 1941-1945 годах на Соловецких островах, отмечает 80-летие. В ней готовили подростков для службы на флоте. После года теоретической, профессиональной и практической подготовки их отправляли в бой наравне со взрослыми.





Экспозиция состоит из двух частей. Выставочный блок содержит информационный материал и подлинные предметы времен Великой Отечественной войны. Интерактивный блок включает игровую зону для самостоятельной познавательной активности. Сотрудники Соловецкого музея-заповедника проведут экскурсии по экспозиции и занятия для воспитанников «Артека».





Открытие выставки пройдет во время пятой смены, приуроченной к Дню Победы.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ