Церемония вручения премии «Душа танца» состоится в Москве

Профессиональная балетная премия учреждена журналом «Балет» и Министерством культуры России более 25 лет назад, сообщается в телеграм-канале Росконцерта.





Торжественная церемония пройдет 13 мая в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве.





Приз «Душа танца» — профессиональная балетная премия, учрежденная в 1994 году журналом «Балет» совместно с Минкультуры РФ. Награда ежегодно вручается хореографам, педагогам, композиторам, дирижерам, сценографам, журналистам как признание профессиональных заслуг.





Лауреатов премии определяют редакционная коллегия и творческий совет журнала «Балет».





В разные годы приз «Душа танца» присуждался Майе Плисецкой, Юрию Григоровичу, Наталье Бессмертновой, Ульяне Лопаткиной, Диане Вишневой и другим выдающимся представителям отечественного искусства.





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