Стартует IX Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры

Минкультуры РФ приглашает к участию в конкурсе ученых, студентов и аспирантов вузов и научно-исследовательских институтов в возрасте до 35 лет, сообщает пресс-служба ведомства.





Министерство культуры России объявило о старте IX Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры. Он нацелен на сохранение и развитие российской системы художественного образования и науки в области искусств и культуры.





Конкурс проводится в 10 номинациях: кино-, теле- и другие экранные искусства; музыкальное искусство; литературоведение; театральное, хореографическое и цирковое искусство; изобразительное и декоративно-прикладное искусство; архитектура и дизайн; музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов; теория и история искусства и культуры; социально-культурная деятельность; библиотечно-информационная деятельность.





По решению жюри победителям присуждают премии, а самых ярких участников отмечают дипломами.





Подробнее об условиях участия можно узнать в Положении о проведении конкурса.





Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры учрежден Минкультуры РФ в 2014 году. Его работу координирует Институт Наследия.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ