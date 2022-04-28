«Реквием» Моцарта прозвучит в соборе Святых Петра и Павла в Москве

28.04.2022

«Реквием» Моцарта прозвучит в соборе Святых Петра и Павла в Москве
Последнее произведение композитора будет исполнено в редакции музыковеда Франца Байера, сообщила пресс-служба МГАСО.

30 апреля в Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе Святых Петра и Павла состоится концерт Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) и Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова. 

За дирижерский пульт встанет Олег Романенко. Солисты — сопрано Людмила Фраенова, меццо-сопрано Анастасия Бондарева, тенор Михаил Нор, бас Вадим Зарипов.

«Реквием» В.А. Моцарта, признанный величайшим музыкальным шедевром, прозвучит в редакции Франца Байера, к которой обращались дирижеры Леонард Бернстайн, Николаус Арнонкур, Невилл Марринер. Его версия произведения, которое австрийский композитор не успел закончить при жизни, звучит ближе к оригиналу, отметили в пресс-службе. 

Начало концерта в 21:00. 

Фото: пресс-служба МГАСО