В акции «Моя любимая сказка» участвовали почти 20 тысяч школьников

Всероссийская онлайн-акция прошла с 2 по 12 апреля в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников», сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.





Почти 20 тысяч школьников, педагогов и творческих коллективов приняли участие в акции «Моя любимая сказка». Кроме того, к онлайн-марафону присоединились учащиеся школ Беларуси.





Участники читали авторские сказки и сказки разных народов России и выкладывали видеозаписи в соцсетях. Среди самых популярных — «Колобок», «Репка», «Теремок» и сказки А.С. Пушкина. Также школьники уделили внимание произведениям «Айболит», «Мойдодыр», «Тараканище» и «Муха-Цокотуха» К.И. Чуковского, 140-летие которого отмечается в этом году. Популярностью среди читателей пользовались также ненецкие, татарские, хакасские, чукотские сказки.





На портале «Культурадляшкольников.РФ» участники могут получить благодарственное письмо за участие в мероприятии.





Всероссийская акция «Моя любимая сказка» стартовала в Международный день детской книги и была приурочена к открытию портала «Культурадляшкольников.РФ».





В рамках онлайн-марафона деятели культуры предложили школьникам принять участие в акции. Они записали проморолик, в котором прочли «Сказку о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Также к акции присоединились актеры Нонна Гришаева и Дмитрий Дюжев, гимнастка Светлана Хоркина, победитель шоу «Голос» Аскер Бербеков, солист Большого театра Андрей Меркурьев и др.





Фото: Рixabay