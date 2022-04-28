Фильм-концерт «Песни Победы» дебютирует в онлайн-кинотеатрах

Премьера проекта состоится 8 мая 2022 года, накануне 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей.





В фильме-концерте звучат песенные хиты и редко исполняемые композиции, а также авторские песни нашего времени. В программе — «Священная война», «Старые пилоты», «Нет, не забудет солдат», «Темная ночь», «Гори, гори, моя звезда» и другие песни.





Все исполнители участвовали во Всероссийском музыкальном конкурсе «Песни Победы», который был объявлен в 2020 году в честь 75-летия окончания войны. Цель проекта — сохранение памяти о событиях 1941–1945 гг., популяризация мелодий военного времени, открытие новых песен и имен. На конкурс поступило более 500 заявок от профессионалов и любителей из РФ и других стран.





Среди исполнителей — студентка Московской консерватории им. П.И.Чайковского и солистка молодежной оперной программы ГАБТа Эльмира Караханова, солист Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Николай Ерохин, солист «Геликон-опера» Дмитрий Скориков, солистка Нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Татьяна Иващенко, группа «Александров-парк» и др.





Фото: пресс-служба НФПП