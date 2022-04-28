В Красноярске проходит выставка работ художника Александра Волокитина

В каждом портрете художника виден характер и угадывается судьба: «Девушка в шали», «Сонюшка», «Чужестранка», «Дед Анисим», «Принцесса», «Надежда», «Водолаз Лукьянов», «Рыбак с Чулыма», «Шаманка», «Андрей», «Церковный сторож», отмечает издание.





В экспозиции представлен триптих Александра Волокитина под названием «Судьбы». «Взгляд» — инвалид на тележке с колесиками, «Просящая» — нищенка с младенцем на руках, «На лестнице» — девочка стоит над упавшей матерью.





Специальное внимание Волокитин посвятил религиозной теме. Как он говорил: «...В 35 лет впервые перекрестился, произнес молитву, и что-то со мной произошло, начал меняться взгляд на мир, стал писать другие картины».





За 35 лет творческой деятельности художник провел семь персональных выставок, активно участвовал в городских, краевых, региональных, всероссийских и зарубежных проектах.





Фото: Руслан Рыбаков