В «Художественном» cостоится спецпоказ фильма «На семи ветрах» в честь Дня Победы

«Девятого мая, в День Победы, в кинотеатре „Художественный“ киносеть „Москино“ покажет военную драму „На семи ветрах“. Фильм был снят на Киностудии им. М. Горького. Показ приурочен к 100-летию со дня рождения режиссера и сценариста, народного артиста СССР, лауреата Ленинской и двух Государственных премий Станислава Ростоцкого и к 60-летию выхода картины на большой экран», — сказал собеседник агентства.





Лента будет демонстрироваться в рамках военно-исторического киноклуба «Москино».





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