В «Художественном» cостоится спецпоказ фильма «На семи ветрах» в честь Дня Победы

28.04.2022
Киносеть «Москино» 9 Мая проведет специальный показ в честь Дня Победы. В этот день зрители увидят картину «На семи ветрах», информировали ТАСС в пресс-службе «Москино».
«Девятого мая, в День Победы, в кинотеатре „Художественный“ киносеть „Москино“ покажет военную драму „На семи ветрах“. Фильм был снят на Киностудии им. М. Горького. Показ приурочен к 100-летию со дня рождения режиссера и сценариста, народного артиста СССР, лауреата Ленинской и двух Государственных премий Станислава Ростоцкого и к 60-летию выхода картины на большой экран», — сказал собеседник агентства.
Лента будет демонстрироваться в рамках военно-исторического киноклуба «Москино».
Фото: Pixabay