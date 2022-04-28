В Волгограде прошла конференция к 350-летию Петра I

В мероприятии, прошедшем в музее-панораме «Сталинградская битва», принял участие директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Александр Воронко, сообщила пресс-служба ведомства.





«Год для нас особый, юбилейный. Запланировано большое количество мероприятий, посвященных Петру. В программе — конференции, круглые столы, а также выставочные проекты, без которых невозможно празднование столь важной памятной даты», — сказал он на открытии конференции.





Александр Воронко напомнил, что в этом году 150-летие также отмечает Государственный исторический музей. ГИМ собрал планшетную выставку «Петр Великий», которая экспонируется во многих городах России, где проходят экспертно-методические мероприятия Минкультуры РФ, посвященные юбилейному году Петра I.





«Данный проект шаг за шагом, планшет за планшетом рассказывает историю нашей страны, историю деяний Петра I в тех классических экспонатах, которые вы можете увидеть в Историческом музее», — отметил директор музея Алексей Левыкин.





Экспозиция включает 23 планшета и состоит из четырех частей, рассказывающих о детстве и юности Петра, его семье и политическом противостоянии второй четверти XVII века, взрослении и первых преобразованиях молодого государя, а также о 20-летней Северной войне, участие в которой стало стимулом для петровских реформ.





Планшетная выставка «Петр Великий» ранее была представлена в информационно-библиотечном центре Тверского госуниверситета и планируется к экспонированию в других регионах России. Всего в число общероссийских мероприятий, посвященных 350-летию Петра I, входит более 150 событий.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ