Гран-при фестиваля «Твой шанс» завоевал спектакль «Любовь. Смерть. Любовь»

28.04.2022
Обладателем Гран-при XVIII Московского международного фестиваля студенческих спектаклей «Твой шанс» стал спектакль «Любовь. Смерть. Любовь» Театрального института имени Щукина, сообщает пресс-служба Театрального центра СТД РФ «На Страстном».
«Режиссер и педагог Родион Овчинников поставил с выпускным курсом Валентины Николаенко тексты Бориса Зайцева «Студент Бенедикт» и «Аграфена», — рассказали в пресс-службе о победителях.
Фестиваль был проведен с 11 по 26 апреля Союзом театральных деятелей России и Театральным центром СТД РФ «На Страстном». В его рамках были представлены дипломные спектакли студентов столичных и региональных театральных вузов.
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