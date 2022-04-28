Гран-при фестиваля «Твой шанс» завоевал спектакль «Любовь. Смерть. Любовь»

«Режиссер и педагог Родион Овчинников поставил с выпускным курсом Валентины Николаенко тексты Бориса Зайцева «Студент Бенедикт» и «Аграфена», — рассказали в пресс-службе о победителях.





Фестиваль был проведен с 11 по 26 апреля Союзом театральных деятелей России и Театральным центром СТД РФ «На Страстном». В его рамках были представлены дипломные спектакли студентов столичных и региональных театральных вузов.





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