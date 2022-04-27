В Екатеринбурге представили фестиваль «Безумные дни»

«В программе фестиваля, который идет всего три дня, — 1-3 июля — 100 концертов [в Екатеринбурге и четыре в Первоуральске]. <...> Это симфонические оркестры, хоровые коллективы, коллективы, представляющие этническое искусство народов нашей страны, трио, квартеты. <...> Три экспериментальных полета в честь старта „Безумных дней“, это действительно необычная локация [полеты с живописным видом на город в панорамной аэротрубе], таким образом мы заявляем о том, что фестиваль стартует», — сказал он.





«Безумные дни» — российская версия одного из самых известных ежегодных фестивалей в мире — La Folle Journee.





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