Фестиваль проекта «Киноуроки в школах России» предложено проводить в Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя одобрил предложение участников проекта «Киноуроки в школах России» о проведении кинофестиваля Центрального федерального округа на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

«Школьники выступили с инициативой проведения кинофестиваля Центрального федерального округа в Тверской области. Губернатор отметил, что регион готов организовать проведение фестиваля два раза в год — весной и осенью», — говорится в сообщении.





27 апреля в Твери на базе мультимедийного парка «Россия — моя история» прошла презентация фильмов, созданных школьниками региона по всероссийскому проекту «Киноуроки в школах России».





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