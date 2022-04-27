Ассоциация владельцев кинотеатров попросила принять меры поддержки отрасли

Ассоциация владельцев кинотеатров полагает, что недостаток репертуара в связи с уходом с российского рынка голливудского кино в ближайшие месяцы может привести к закрытию минимум 50% кинозалов. Об этом указывается в заявлении Ассоциации владельцев кинотеатров, опубликованном на сайте организации.

Меры по поддержке отрасли нужно принять в течение ближайших 30 дней.





«Критический недостаток репертуара в ближайшие два месяца повлечет за собой падение выручки кинотеатров более чем на 80% и приведет к закрытию минимум 50% кинозалов. <...> Решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней», — указано в сообщении.





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