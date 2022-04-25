Вузы России обменялись опытом лучших практик инклюзивного образования

Координационный совет институтов культуры и искусств прошел в Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ), сообщили организаторы.





Ректоры высших учебных заведений в сфере культуры и искусства со всей страны обсудили актуальные вопросы инклюзивного образования.





«РГСАИ на протяжении 32 лет является лидирующим вузом в области инклюзивного образования, — подчеркнула и.о. ректора РГСАИ Елена Пахомова. — Мы используем передовые методики и технологии для работы с особенными студентами, что позволяет раскрыть их творческий потенциал, обеспечить профессиональное становление и, что важно, дальнейшее трудоустройство».





Ректоры высоко оценили опыт академии по адаптации образовательных программ для обучения студентов с инвалидностью и приняли его к использованию. Также запланировано повышение квалификации преподавателей по проблемам инклюзивного образования и формирования доступной среды.





Координационный совет институтов культуры и искусств создан в июле 2021 года. Он объединяет вузы отрасли культуры с целью решения вопросов в сфере высшего художественного образования и выработки рекомендаций.





Фото: организаторы мероприятия