Международный детский культурный форум впервые пройдет с 24 по 28 августа в Москве

25 апреля прошло заседание организационного комитета международного Детского культурного форума, который впервые пройдет в Москве с 24 по 28 августа на ВДНХ.

Целью форума является выявление и признание талантливых детей, проявивших выдающиеся способности в области культуры и искусства, а также открытие новых возможностей для межкультурного диалога и демонстрации достижений культуры России среди самых маленьких деятелей искусства.Программа форума включает фестивальную и деловую части, секции по направлениям, панельные дискуссии, встречи с ведущими деятелями культуры, мастер-классы, экскурсии и будет поделена на 4 основных формата: взрослые – взрослым, дети – детям, дети – взрослым, взрослые – детям.Кроме того, будет создан детский экспертный совет форума, куда пригласят молодых деятелей искусства, победителей различных конкурсов для участия в деловой части смотра.

Фото: Минкультуры РФ