«Музыка на траве» прозвучит в парке Астраханского театра оперы и балета

25.04.2022
Музыкальный фестиваль с участием артистов из Астраханской области пройдет в столице региона с 1 мая по 2 июня, сообщили в областном минкульте.
В этом году программа фестиваля на открытом воздухе включает восемь концертов. 1 мая пройдет концерт-открытие солистов Астраханской оперы. 6 мая выступят артисты балета и танцевальные ансамбли, 11-го на сцену выйдут саксофонист Глеб Тихомиров, певица Надежда Половникова, аккордеонист Алик Саркисян и кавер-бэнды.
18 мая пройдут выступления вокалистов, танцовщиков и цирковых трупп. 20 мая — концерт групп ANDPLAN и «Пентхаус», а 22 мая — духового бэнда Big Bro Brass и кавер-группы «НеКомпетенты». 25 мая публика услышит инструментальный ансамбль под управлением Юрия Эльперина. 2 июня состоится концерт-закрытие с участием солистов Астраханской оперы.
Начало концертов в 19:00. Вход свободный.
Фото: Рixabay