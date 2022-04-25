В киносети «Москино» состоятся специальные показы лучших советских фильмов

25.04.2022
Специальная программа состоится в майские праздники в киносети «Москино». Зрителям покажут лучшие советские фильмы, рассказали ТАСС в пресс-службе киносети.
«Предлагаем отметить День весны и труда программой синематеки, куда вошли любимые советские фильмы — Александра Митты, Василия Шукшина, Михаила Ромма и многих других режиссеров. Физики и учителя, монтажники и школьники, заводские рабочие — профессии у героев фильмов самые разные. Но есть нечто, что почти всех их объединяет, — сила жизнелюбия. Отдельно отметим экранизацию Гоголя, веселую сказку „Майская ночь, или Утопленница“ Александра Роу», — рассказал собеседник агентства.
Фильмы будут демонстрироваться с пленки из архива Москино. Вход на мероприятия свободный, по предварительной аккредитации.
Фото: Pixabay