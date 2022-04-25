В «Художественном» дебютирует фильм-рекордсмен «Сандэнса»

25.04.2022
Драматическую ленту «Улей» режиссера Блерты Башоли из Косова покажут в мае, сообщается на сайте площадки.
Российская премьера фильма состоится 4 мая в 19:00 в кинотеатре «Художественный» в Москве.
«Улей» основан на реальных событиях. Главная героиня Фахрие, муж которой пропал во время Косовской войны (1998-1999), ищет варианты заработка, чтобы прокормить себя и детей. Она объединяется с другими женщинами, оставшимися без мужей, для приготовления и продажи блюд. Однако сталкивается с непониманием родственников и односельчан, осуждающих ее попытки встать на ноги.
Главную роль исполнила Илка Гаши. Других персонажей сыграли Чун Лайчи, Аурита Агуши, Кумрие Ходжа, Адриана Матоши, Молике Машуни и др. Автором сценария и режиссером выступила Блерта Башоли, для которой фильм стал полнометражным дебютом в режиссуре.
«Улей» стал рекордсменом кинофестиваля «Сандэнс» — впервые в истории смотра он завоевал все три главные награды в своей категории «Мировое драматическое кино» (премию за режиссуру, призы большого жюри и зрительских симпатий). Также «Улей» стал первым косовским фильмом, номинированным на «Оскар».
Фото: кадр из фильма «Улей»