«Первый Оскар» возглавил кинопрокат в России и странах СНГ

25.04.2022
Фильм Сергея Мокрицкого, основанный на реальных событиях, стал лидером по итогам проката с 21 по 24 апреля, сообщает kinobusiness.com
.
Согласно предварительным и неофициальным данным портала, за это время «Первый Оскар», дебютировавший 21 апреля, заработал 32,1 млн рублей. Как отмечает
«Бюллетень кинопрокатчика», сборы оказались ниже ожиданий. При этом минувший уик-энд стал худшим для российских кинотеатров в 2022 году.
Вторую строчку занял отечественный мультфильм «Финник» режиссера Дениса Чернова. Его сборы за выходные составили 16,7 млн рублей. Тройку лидеров замкнул приключенческий экшн «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом. Его результат — 16,6 млн.
Фото: Рixabay