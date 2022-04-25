Стартовал прием заявок на участие в Московской неделе моды

25.04.2022
Бесплатно присоединиться к мероприятию смогут более 120 российских дизайнеров и брендов, сообщила пресс-служба департамента предпринимательства Москвы.
С 21 по 26 июня в столице пройдет Московская неделя моды. На показах в парке «Зарядье» свои коллекции представят более 40 дизайнеров. Еще 80 брендов будут выставлены в шоуруме и на открытом маркете.
В деловой программе — сессии, встречи, паблик-токи, воркшопы, посвященные вызовам и возможностям работы в новых условиях. Для посетителей будут доступны часть показов, открытый маркет и мероприятия деловой программы.
Фото: Рixabay